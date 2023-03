VIDÉO - Décès de Just Fontaine, l'indétrônable attaquant qui a marqué l'histoire de la Coupe du monde

Il fut l'homme d'une époque. La gloire d'une équipe. Celui qui donnait vie au triomphe collectif. Légende des Bleus, Just Fontaine est décédé ce mercredi 1er mars à l'âge de 89 ans, a annoncé sa famille. Pour tout le monde, Fontaine, c'était "Justo", le surnom donné par sa mère espagnole. Il était né en 1933 au Maroc, à l'époque du protectorat français. Pour ses qualités de footballeur, il fut rapidement adopté par le Stade de Reims et ses supporters. Il jouera 152 reprises avec le maillot rémois et marquera 145 buts.

Avec l'équipe de France, moins de matchs, mais toujours autant de buts : en 21 apparitions sous le maillot bleu, il aura fiat trembler les filets à 30 reprises. Avec Roger Piantoni et Raymond Kopa, après la fin de la Seconde guerre mondiale, Fontaine incarne alors une France qui gagne à nouveau. En 1958, il ne cessera de marquer lors de la Coupe du monde en Suède. Si les Bleus échoueront au pied de la finale, face au Brésil, Just Fontaine repartira avec un titre de meilleur buteur. Avec ses 13 réalisations en seulement six matchs, il reste le détenteur indétrôné du record du nombre de buts inscrits lors d'un même mondial.