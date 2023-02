VIDÉO - Découvrez la plus haute tyrolienne du monde, dans les Alpes suisses

Chaque année, 200.000 touristes venus du monde entier se rendent sur la plateforme du Mont-Fort à Verbier, pour observer la chaîne de montagnes des Alpes, à 360°C. "On ne sait plus où mettre les yeux" commente une touriste. Si ce site est accessible en ski, à pied ou encore en téléphérique, certains choisissent d'en redescendre beaucoup plus rapidement qu'ils ne sont montés, à 130 km/h, grâce à la plus haute tyrolienne du monde.