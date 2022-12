Défaite des Bleus : le supplice des supporters français !

Dans une famille au Pays basque bien au chaud, des petits footballeurs en herbe sont incontrôlables face au deuxième but du héros Mbappé. Même joie à Lille et même adoration pour un joueur d'exception. "Quel homme, on t'aime Mbappé", s'enflamment des supporters.

On a vibré, crié, on s'est emporté à Toulon. "Un match de légende", conclut un supporter malgré la défaite. On pensait que c'était gagné avec des fumigènes pour célébrer, ce qui, finalement, n'arrivera pas. La séance de tirs au but met un terme aux rêves de troisième étoile.