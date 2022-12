Demi-finale : pour les supporters franco-marocains, difficile de choisir son camp

Ce mercredi soir sera la soirée franco-marocaine. Et justement, il y a des questions à ne pas poser : qui de la France et du Maroc a la meilleure équipe, par exemple. Dans la famille de Bahija Toufaili, les parents sont nés au Maroc et les enfants, en France. Alors le drapeau marocain est installé dans la cuisine et les fanions bleu-blanc-rouge dans le salon. Ils seront une dizaine ce mercredi soir, des petits-enfants aux grands-parents.