Deschamps, Lloris, Griezmann... Quel avenir pour ces Bleus ?

Les deux hommes vont se rencontrer en début d'année à Guingamp, le fief de Le Graët, pour discuter d'une prolongation. À 54 ans, dont dix passés à la tête des Bleus, Deschamps s'épanouit dans cette fonction, où ses qualités de meneur d'hommes font merveille. Il s'est toutefois refusé d'évoquer son futur après le match. "Si ça c'était bien passé, je ne vous aurais pas donné la réponse non plus. L'important, c'est l'équipe de France, elle est au-dessus de tout. On verra bien", dit-il au micro de TF1, dans la vidéo en tête de cet article. Si Deschamps continue l'aventure, c'est l'Euro en Allemagne qui se profile dans un an et demi.

Et ce pourrait être une des raisons de son maintien à la tête de l'équipe de France, selon Nadia Benmokhtar, ancienne footballeuse et consultante de TF1, qui rappelle que c’est la seule compétition qu’il n’a jamais gagnée en tant qu’entraîneur. "Et ça, ça peut être une source de motivation aussi pour aller chercher un trophée en plus", ajoute-t-elle.