VIDEO - Didier Deschamps prolongé à la tête des Bleus jusqu'en 2026 : "Au fond de moi, j’ai toujours la même détermination"

Noël Le Graët avait fixé comme objectif à Didier Deschamps la demi-finale au Qatar. Le contrat est rempli et même dépassé. Malgré la défaite en finale, Didier Deschamps avait donc les cartes en main pour décider de son avenir. Lors de notre entretien, il nous a confié l’argument qui l’a convaincu de poursuivre. "Le privilège d’avoir beaucoup de joueurs à fort potentiel et pour certains qui n’avaient pas l’expérience mais qui, à travers cette coupe du monde, en ont déjà un peu plus", a souri le sélectionneur.