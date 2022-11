EN DIRECT - Coupe du monde 2022 : entrée parfaite des Bleus, Lucas Hernandez forfait

LUCAS HERNANDEZ





"Lucas Hernandez a passé une IRM à la clinique Aspetar à l'issue du match contre l'Australie (4-1). Cet examen a malheureusement confirmé le diagnostic clinique : une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Lucas Hernandez est donc malheureusement forfait pour la suite de la Coupe du Monde", a déclaré la FFF dans un communiqué.





"Comme l'ensemble du groupe, joueurs et staff, je suis extrêmement peiné pour Lucas. Nous perdons un élément important. Lucas est un guerrier et je n'ai aucun doute sur le fait qu'il va tout mettre en œuvre pour revenir au premier plan. Je le connais, bien : le courage, il l'aura, c'est certain. Au nom du groupe, je lui souhaite le meilleur rétablissement possible", a indiqué Didier Deschamps.