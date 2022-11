EN DIRECT - Coupe du Monde 2022 : les dernières informations du jeudi 24 novembre

Mercredi, le Maroc et la Croatie se sont quittés sur un score nul et vierge. De son côté, l'Espagne a enflammé le tournoi en balayant le Costa Rica 7-0 à Doha, et lance un avertissement à l'Allemagne, surprise 2-1 par le Japon quelques heures plus tôt et qui sera son prochain adversaire dimanche (20h00).

La Belgique, demi-finaliste de la précédente édition, s'est difficilement imposée contre le Canada 1 but à 0 pour son entrée en lice dans le Mondial-2022, à al-Rayyan, mais prend seule la tête du groupe F.