EN DIRECT - Coupe du monde : sept sélections renoncent au brassard "One Love"

H. LLORIS S'ATTEND "AU MÊME STYLE DE MATCH" QUE FRANCE-AUSTRALIE 2018





"Lorsqu'on démarre 2018, il y avait encore une part d'inconnues. Le succès se construit à travers des étapes et des matchs. C'est ce qui fait la beauté de ce sport. On peut avoir toutes les convictions, il y a une part d'inconnues. Toutes les grandes nations ont la même volonté et la même ambition que les Bleus", assure Hugo Lloris, avant d'évoquer l'Australie, premier adversaire de la France comme en Russie.





"C'est différent. A partir du moment où les effectifs ont évolué. On peut s'attendre au même style de match. On n'a pas envie de connaître la même sensation qu'après ce match en Russie. Même s'il y avait eu la victoire, dans la performance, c'était insuffisant", reconnaît la gardien tricolore, interrogé par la presse. "On a envie de bien démarrer avec un contenu et une performance d'un bon niveau."