EN DIRECT - Coupe du monde : les Bleus font leur entrée en lice

Privée de Karim Benzema et d'autres cadres, rajeunie et sans repères, la France remet son titre mondial en jeu ce mardi au Qatar contre l'Australie, point de départ d'un défi immense, la quête d'un doublé inédit depuis 60 ans en Coupe du monde. Au stade Al Janoub d'Al Wakrah, les Bleus ont rendez-vous avec l'histoire : offrir une troisième étoile au football tricolore et devenir la première sélection à conserver son titre mondial depuis le Brésil du "Roi" Pelé en 1962.