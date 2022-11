EN DIRECT - Coupe du monde 2022 : suivez les informations du lundi 28 novembre

Dans l'autre groupe du jour, le F, la Belgique n'avait pas brillé contre le Canada en ouverture, mais avait gagné. Contre le Maroc, elle n'a pas non plus brillé et elle a perdu. Sitôt le match terminé, des violences ont éclaté à Bruxelles après la victoire du Maroc, quelques "dizaines de personnes" s'en prenant aux forces de l'ordre et incendiant une voiture et du mobilier urbain.

Lundi 28 novembre

11h : Cameroun-Serbie (Groupe G, Stade Al Janoub) en direct sur beIN SPORTS

14h : Corée du Sud-Ghana (Groupe H, Stade Education City) en direct sur beIN SPORTS

17h : Brésil-Suisse (Groupe G, Stadium 974) en direct sur beIN SPORTS

20h : Portugal-Uruguay (Groupe H, Lusail Stadium) en direct sur TF1 et beIN SPORTS