EN DIRECT - Coupe du monde 2022 : les dernières informations du jeudi 1er décembre

Ce jeudi, quatre nouveaux tickets sont en jeu. Face au Costa Rica, l'Allemagne, un point, est en grand danger dans le groupe E (à 20h sur TF1 et TF1info), tandis que l'Espagne est en ballotage favorable face au Japon. Dans le groupe F, si le Canada est déjà éliminé, tout reste possible entre le Maroc, la Belgique et la Croatie. Diables rouges et vice-champions du monde 2018 s'affrontent à 16h, pour une rencontre aux allures de seizième de finale. Malheur au(x) perdant(s).