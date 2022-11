EN DIRECT - Coupe du monde 2022 : Karim Benzema est en vacances à La Réunion

C'est ce mardi que débute la dernière journée de la phase de poules du Mondial avec les groupes A et B qui s'apprêtent à en découdre.

Les Pays-Bas n'ont besoin que d'un point mardi (16h) contre le Qatar, pays-hôte déjà éliminé, pour terminer en tête alors que la bataille s'annonce incertaine entre l'Équateur et le Sénégal, toujours en course. Un nul qualifierait l'équipe centre-américaine, qui s'inquiète pour son capitaine Enner Valencia, co-meilleur buteur du tournoi (3 buts) et blessé au genou droit. En face, les champions d'Afrique doivent gagner pour se qualifier.