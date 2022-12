EN DIRECT - Coupe du monde 2022 : les informations du vendredi 2 décembre

Le premier chapitre de la Coupe du monde s'apprête à se refermer. Ce vendredi, les groupes H et G achèvent la troisième et dernière journée de la phase de poules, avant le début des huitièmes de finale dès samedi. Pour l'occasion, le Portugal et le Brésil entament un troisième tour de piste.

Déjà qualifié, le Portugal va chercher à valider la première place de son groupe face à la Corée du Sud (16h), dans l'obligation de s'imposer pour espérer se hisser en huitièmes de finale. Plus tard dans la soirée (20h sur TF1 et TF1info), le Brésil affrontera le Cameroun, lui aussi contraint à l'exploit pour prolonger son séjour au Qatar.