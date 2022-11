EN DIRECT - Tunisie-France : la première place et un sans-faute comme objectifs pour les Bleus

Pas question, néanmoins, pour les Bleus de faire l'impasse sur la rencontre. Au-delà de l'aspect comptable, l'objectif est, en effet, de continuer à engranger de la confiance et de poursuivre la dynamique positive. "On se doit, de par notre maillot et notre esprit de compétition, de tout donner pour gagner ce match. Il y aura des millions de supporters qui voudront qu'on gagne ce match", a estimé Aurélien Tchouaméni. "Le fait d'avoir cette tranquillité, ça laisse un peu plus de marge. Ce n'est, en aucun cas, galvauder ce dernier match. On veut obtenir le meilleur résultat possible, sans obligation de résultat, même si la dynamique est importante", martèle "DD".