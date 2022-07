Drone : du foot en apesanteur

L'objectif est de conduire son drone buteur à travers un anneau, à trois mètres du sol, tout en contrant les attaques de l'équipe adverse. Comme l'expliquent Fabrice Revelard et Denis Corgiat, membres de l'équipe de France de Drone soccer. Il y a trois manches de trois minutes entrecoupées d'un temps mort pour réparer les dégâts, comme la perte des hélices par exemple. Et pour rendre les drones encore plus résistants, l'équipe conçoit elle-même des améliorations techniques dans son atelier.