E-sport : les nouveaux champions

Il y a bel et bien un public enflammé et des supporters qui crient à s'en casser la voix lors de la Trackmania Cup samedi à Paris. Pourtant, tout y est virtuel. Les supporters sont venus regarder un tournoi de jeu vidéo de course automobile. Au moins quinze mille spectateurs et tous les ingrédients pour une rencontre sportive sont présents, même les maillots. Les joueurs, connus sous leurs pseudos, sont accueillis comme des stars et encouragés comme les plus grands sportifs.