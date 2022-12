Coupe du monde : entre émotion et suspense, quelle finale !

C'était une première mi-temps en forme de calvaire, de longues minutes sans aucune occasion et des Bleus à la dérive. Mais les supporters, eux, veulent encore y croire. Et soudain, à la 80ᵉ minute, un premier, puis un deuxième but de Mbappé. La France égalise !

De La Réunion à Toulon, au Grand-Bornand, en passant par Marseille, une onde d'espoir traverse l'Hexagone. Des hauts et de nouveau des bas. Messi signe un troisième but et met à nouveau les nerfs des supporters français à rude épreuve. Et le cœur n'en finit pas de s'emballer. Mbappé égalise. Le score est à trois partout.