EN DIRECT - Euro 2022 : premier test pour l'Angleterre contre la Norvège d'Hegerberg

Pour cela, elles peuvent compter sur leur maîtresse à jouer, Fran Kirby, revenue d'une période de plusieurs mois sans jouer. Joueuse anglaise la plus talentueuse de sa génération, la milieu de terrain a souffert d'un syndrome d'épuisement aux raisons obscures. "Je ne pouvais même pas promener mon chien 5 minutes", avait-elle raconté au début du rassemblement des Anglaises pour cet Euro à domicile, qu'elle a bien failli rater. Toujours sans réponse claire sur l'origine du mal, "j'ai plus ou moins appris, maintenant, quels sont les déclencheurs et quand je commence à ressentir certaines choses et comment éviter qu'elles arrivent", a-t-elle glissé. Décisive à de nombreuses reprises cette saison malgré sa période d'absence (11 buts et 11 passes décisives avec Chelsea), la joueuse de 29 ans a distillé le caviar à Beth Mead, partie dans le dos de la défense, pour le but de la victoire contre les Autrichiennes.

Son duel à distance avec l'autre revenante, Ada Hegerberg, devrait faire des étincelles. L'attaquante lyonnaise, qui a boudé la sélection pendant cinq ans, a retrouvé son meilleur niveau après deux grosses blessures. Même sans avoir trouvé le chemin des filets contre l'Irlande du Nord, la première Ballon d'or féminin de l'histoire a pesé de tout son poids dans la victoire de son équipe. Sa qualité technique, ses déplacements et son sens du but bonifient une équipe déjà très homogène et compétitive, mais qui manquait d'une véritable tête d'affiche.