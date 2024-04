Barcelone-PSG (1-4) : Paris s'offre une "remontada" contre Barcelone et file en demi-finale

Battu sur sa pelouse (2-3), le PSG a réussi l'exploit XXL d'aller s'imposer à Barcelone ce mardi (4-1). Grâce à notamment un doublé de Mbappé, Paris file en demi-finale pour la quatrième fois de son histoire. Les Parisiens affronteront le Borussia Dortmund pour une place en finale de la Ligue des champions.

Le PSG tient sa "remontada". Défait au match aller (2-3), mené dès la 12ᵉ minute ce mardi, le Paris Saint-Germain a arraché sa place en demi-finale de Ligue des champions face à un FC Barcelone dépassé (4-1). Porté par Ousmane Dembélé, Vitinha et Kylian Mbappé, le PSG affrontera le Borussia Dortmund dans le dernier carré de la C1.

La soirée a pourtant, au départ, pris des airs de soirée cauchemar. Déjà dans l'obligation de l'emporter de deux buts au moment de voyager à Barcelone, les hommes de Luis Enrique ont démarré de la pire des manières : en encaissant un nouveau but. Débordée par Lamine Yamal, la défense parisienne a pris l'eau et Raphinha, seul devant le but, a plongé les Parisiens dans le doute (1-0, 12').

La quatrième demi-finale de son histoire

Dos au mur, le PSG n'a alors plus le choix : inscrire deux buts pour arracher la prolongation, trois pour mettre les pieds dans le dernier carré. Mission impossible ? Pas pour ce PSG, bien aidé par les erreurs défensives barcelonaises. Peu avant la demi-heure de jeu, Ronald Araujo accroche Bradley Barcola, qui filait au but, à la limite de la surface. L'arbitre roumain István Kovács n'hésite pas et expulse le défenseur catalan. Le tournant de la rencontre, incontestablement.

En supériorité numérique, Paris fait parler sa maîtrise, et oblige le Barça à reculer. Jusqu'à craquer. D'abord face à Ousmane Dembélé, juste avant la pause (1-1, 40'), avant de prendre la foudre au retour des vestiaires. D'une frappe puissante de l'extérieur de la surface, Vitinha remet les deux équipes à égalité sur l'ensemble des deux matchs (1-2, 54'), avant que Kylian Mbappé, jusqu'ici très discret, ne mette fin au suspense. Sur penalty, le capitaine de l'équipe de France place Paris devant (1-3, 60'), avant d'entériner la qualification à l'aube du temps additionnel (1-4, 89').

Pour la quatrième fois de leur histoire, les Parisiens mettent les pieds dans le dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions de clubs. Avant de rêver de finale, il faudra passer l'obstacle Borussia Dortmund. Les Allemands, défaits à Madrid au match aller (2-1), tiennent aussi leur "remontada", tombeurs de l'Atlético (4-2) ce mardi. Le PSG partira avec un avantage psychologique, celui d'avoir déjà battu Dortmund en septembre (2-0), lors de la phase de poules. Pour Paris, c'est toujours ça de pris.

TERMINÉ Quart de finale retour - Ligue des champions Le 16 avril 2024 , Stade de Montjuïc, à Barcelone (Espagne) FC Barcelone PSG 1 - 4 Raphinha 12' O. Dembélé 40'

Vitinha 54'

K. Mbappé (sp) 60'

EN DIRECT - Attaque de l'Iran contre Israël : l'UE envisage d'élargir ses sanctions contre Téhéran Fin du match C'EST TERMINÉ À BARCELONE !!! Mené dès le début de la rencontre, le PSG a renversé le Barça, réduit à dix, et l'emporte 4 buts à 1, 6-4 sur l'ensemble des deux matchs ! Les Parisiens se qualifient en demi-finale de la Ligue des champions et affronteront le Borussia Dortmund dans le dernier carré ! Carton jaune 90'+7 Raphinha et Fermin sont avertis à leur tour. Le Barça le sait : son parcours européen est terminé. 90'+3 Dans l'autre match de la rencontre, le Borussia Dortmund s'est imposé 4-2 face à l'Atlético de Madrid (5-4). Les Allemands affronteront donc le PSG en demi-finale. 90'+1 ⌚ Sept minutes de temps additionnel, sept minutes de cauchemar de plus pour le Barça. But 89' BUT POUR LE PSG !!! Kylian Mbappé offre la victoire et la qualification à Paris ! 4-1 pour Paris, 6-4 sur l'ensemble des deux matchs ! Changement 88' Sous les sifflets de ses anciens supporters, Ousmane Dembélé est remplacé par Randal Kolo Muani. 88' La frappe de Lewandowski ! Elle est contrée par Marquinhos. Corner pour le Barça. Carton jaune 87' Donnarumma gagne du temps sur son dégagement. Il est averti. 85' Le coup franc de Raphinha frôle la tête de Lewandowski, alors que Donnarumma avait manqué sa sortie ! L'arbitre signale un hors-jeu. 84' Faute d'Ugarte à proximité de la surface parisienne. Coup franc à venir pour le Barça. 83' 📊 Le PSG est toujours virtuellement qualifié en demi-finale de la Ligue des champions. Mais un but du Barça changerait tout et enverrait les deux équipes en prolongation. Quelle sera l'issue de la rencontre ? Changement 82' Changements de la dernière chance pour le Barça. Joao Felix et Fermin remplacent Cancelo et de Jong. Des choix offensifs. Changement 80' Manuel Ugarte remplace Warren Zaïre-Emery pour le PSG. 79' Tentative lointaine d'Ousmane Dembélé... Elle est contrée, corner pour Paris. 78' La frappe de Raphinha ! Il élimine Hernandez et Hakimi puis tente sa chance du gauche... Ça passe à côté du poteau de Donnarumma. Changement 76' Double changement pour le PSG. Marco Asensio et Kang-In Lee remplacent Bradley Barcola et Fabian Ruiz. 73' La frappe de Lewandowski ! Elle est repoussée par Donnarumma, grosse frayeur dans la défense parisienne. 73' Nuno Mendes cherche Kylian Mbappé dans la profondeur... Ter Stegen est le plus rapide et intervient. 71' 📊 Possession de balle "barcelonaise" pour Paris : 63% depuis le début de la rencontre. 70' Kylian Mbappé déboule dans la surface barcelonaise... Son centre ne trouve personne. 67' 📊 C'est le cinquième but de Kylian Mbappé face au Barça en Ligue des champions, son adversaire préféré. Carton rouge 65' Un nouvel adjoint de Xavi est expulsé pour contestation. Le staff du Barça a déjà perdu deux membres. Carton jaune 64' Gundogan s'écroule dans la surface parisienne et réclame un penalty. Simulation, selon l'arbitre Istvan Kovacs, qui le sanctionne d'un carton jaune. 63' Le sauvetage de Barcola ! L'attaquant parisien revient in extremis sur le coup franc barcelonais. Carton jaune 63' Marquinhos est averti à son tour après un duel aérien mal maîtrisé. Changement 62' Ferran Torres remplace Pedri pour le Barça, désormais obligé de marquer pour arracher la prolongation. 61' Tensions en tribune. Kylian Mbappé est parti célébrer son but devant le parcage parisien, ce qui a passablement énervé les supporters barcelonais. Le match va reprendre. But 60' BUT POUR LE PSG !!! Kylian Mbappé inscrit le penalty et trompe Ter Stegen. Paris passe devant sur l'ensemble des deux matchs et est virtuellement en demi-finale de la Ligue des champions ! 3-1 pour les Parisiens ! Penalty 59' Penalty pour Paris ! Cancelo est sanctionné pour une faute dans la surface sur Dembélé. Le ballon de la qualification virtuelle pour les Parisiens ! 58' Nouvelle tête de Robert Lewandowski, captée sans difficulté par Donnarumma. Carton rouge 56' Furieux sur son banc, Xavi est expulsé ! Déjà à dix, le Barça va désormais évoluer sans son entraîneur sur le côté de la pelouse. 55' Le poteau de Lewandowski ! Le Barça passe tout proche d'égaliser sur une frappe du droit du Polonais ! 55' Avec ce but, les deux équipes sont désormais à égalité sur l'ensemble des deux matchs (4-4). Si le score ne bouge plus, nous aurions droit à une prolongation. But 54' BUT POUR LE PSG !!! D'une frappe puissante de l'extérieur de la surface, Vitinha trompe Ter Stegen et donne l'avantage à Paris ! 2-1 pour le PSG ! 54' Ce début de seconde période ressemble à une attaque-défense. Le PSG pousse, le Barça se contente de défense son petit but d'avance sur l'ensemble des deux matchs. 52' La frappe de Fabian Ruiz ! L'Espagnol tente sa chance du gauche, sa tentative fuit le cadre de Ter Stegen. Paris pousse ! Carton jaune 50' Coup de coude de Robert Lewandowski sur Lucas Hernandez. Le Polonais est averti. 49' La frappe d'Achraf Hakimi ! Elle est sortie difficilement par Ter Stegen. 47' Tentative de une-deux dans la surface barcelonaise entre Bradley Barcola et Kylian Mbappé. L'arbitre signale une sortie de but, il y avait pourtant corner. Coup d'envoi 46' C'est reparti à Barcelone ! Toujours virtuellement éliminé, mais en supériorité numérique, le PSG a 45 minutes pour réussir sa "remontada". MI-TEMPS Dans l'autre rencontre de la soirée, le Borussia Dortmund mène 2-0 face à l'Atlético de Madrid et est virtuellement qualifié (3-2). Pour rappel, le vainqueur de ce match affrontera celui de Barça-PSG en demi-finale. Mi-temps C'est la pause à Barcelone ! Raphinha a rapidement ouvert le score pour le Barça, avant l'expulsion d'Araujo puis l'égalisation de Dembélé (1-1). Le PSG a toujours un but de retard sur l'ensemble des deux matchs (4-3), mais évoluera encore en supériorité numérique au retour des vestiaires. 45'+3 La reprise d'Ousmane Dembélé ! Elle passe à quelques centimètres du poteau de Ter Stegen ! Gros frisson à Montjuïc. 45'+2 Le coup franc de Gundogan termine sa course dans les gants de Donnarumma. Carton jaune 45'+1 Fabian Ruiz est averti à son tour après un coup dans le visage de Pedri. 45' ⌚ Trois minutes de temps additionnel dans cette première période. 45' Nouveau petit festival de Bradley Barcola sur son aile. Sa frappe du gauche n'est pas cadrée. 43' La frappe de Vitinha ! Le Portugais tente sa chance depuis l'extérieur de la surface, ça passe au-dessus. Carton jaune 42' Sur le but égalisateur, Inigo Martinez et Kylian Mbappé ont chacun écopé d'un carton jaune. Voir plus 41' Malgré cette égalisation, le FC Barcelone est toujours virtuellement qualifié en demi-finale, 4-3 sur l'ensemble des deux matchs. Mais le Barça évolue à dix... But 40' BUT POUR LE PSG !!! À la retombée au deuxième poteau sur un centre de Bradley Barcola, Ousmane Dembélé égalise d'une frappe puissante et redonne espoir aux Parisiens ! 1-1 ! 37' Le Barça, qui n'évolue désormais qu'avec deux joueurs offensifs, ne parvient plus à contrôler le jeu dans le camp parisien. Le carton rouge va-t-il être le tournant de ce quart de finale ? 35' Robert Lewandowski réclame une faute après un contact au visage avec Achraf Hakimi. Le match se tend. Changement 34' Le carton rouge oblige Xavi à faire entrer un défenseur. Inigo Martinez remplace Lamine Yamal, passeur décisif sur le but de Raphinha. 33' Tacle salvateur de Jules Koundé devant Kylian Mbappé. Les espaces s'ouvrent dans la défense du Barça. 32' Le coup franc de Dembélé ! Il passe juste au-dessus de la lucarne de Ter Stegen. Carton rouge 29' Carton rouge pour le Barça !!! Ronald Araujo met le bras sur Bradley Barcola, qui s'écroule à l'entrée de la surface. L'arbitre désigne un coup franc et expulse le défenseur barcelonais. Les Catalans vont finir à 10 ! 28' L'occasion pour Kylian Mbappé ! Trouvé au cœur de la surface, le capitaine de l'équipe de France voit sa tentative être sortie in extremis par Ter Stegen. C'était la plus belle occasion parisienne depuis le début de la rencontre. 27' Nouvelle tentative lointaine d'Ousmane Dembélé. Elle est repoussée par la défense catalane. 26' 📊 59% de possession de balle pour le PSG dans cette première demi-heure. 25' Le corner est tiré directement par Ousmane Dembélé... et termine dans le petit filet de Ter Stegen. 25' Bradley Barcola déboule sur son couloir gauche et obtient un nouveau corner pour le PSG. 23' Lewandowski est sanctionné pour une faute sur Lucas Hernandez. Les Parisiens vont pouvoir souffler et remettre le pied sur le ballon dans le camp catalan. 21' La frappe de Lewandowski ! Elle file juste au-dessus de la cage de Donnarumma, alors que le Polonais était en position idéale. Le PSG a eu chaud ! 20' Pedri tente de trouver Gundogan dans la surface parisienne... Donnarumma sauve le corner de peu. Blessure 19' Cubarsi reste au sol. Le jeune défenseur barcelonais se tient la cheville après un tacle sur Dembélé. 18' Le Barça a repris le contrôle du jeu depuis son but. La confiance semble avoir changé de camp. 17' Kylian Mbappé tente sa chance de la tête sur le corner... Ça passe au-dessus. 17' Nouveau corner par les Parisiens après un centre contré de Fabian Ruiz. 14' Avec cette ouverture du score, le Paris Saint-Germain est plus que jamais dos au mur. Les hommes de Luis Enrique doivent désormais marquer deux fois pour arracher la prolongation. 4-2 pour le Barça sur l'ensemble des deux matchs. But 12' BUT POUR LE FC BARCELONE !!! Sur la première incursion du Barça, Lamine Yamal déborde sur son côté droit, entre dans la surface, sert Raphinha qui envoie le ballon au fond des filets. Cela ne pouvait pas plus mal commencer pour Paris, Barcelone mène 1-0 ! 10' Petit numéro de Bradley Barcola dans la surface barcelonaise. Le PSG perd toutefois le ballon quelques secondes plus tard sur une passe mal ajustée de Nuno Mendes. 8' Les dix joueurs de champ parisiens sont dans le camp barcelonais. Signe de la domination du PSG dans ce début de rencontre. 7' Le corner d'Ousmane Dembélé est repoussé par la tête de Robert Lewandowski. 7' Premier corner pour le PSG gagné par Ousmane Dembélé. 6' Première prise de balle pour Kylian Mbappé sur son couloir droit. Le possible futur joueur du Real Madrid est particulièrement sifflé par les supporters catalans, tout comme l'ancien local de l'étape, Ousmane Dembélé. 5' Barcola contre in extremis une passe mal ajustée d'Araujo. L'ancien Lyonnais ne parvient pas à s'offrir un face-à-face avec Ter Stegen. 4' Marquinhos se rend coupable d'une faute sur Lewandowski pour couper le contre du Barça. Avertissement verbal pour le capitaine parisien. 3' Le PSG a pris la maîtrise du jeu dans ces premiers instants. Le Barça se contente de défendre. 2' Kylian Mbappé s'écroule alors qu'il était lancé en profondeur, plein axe, après un duel avec Cubarsi ! Pas de coup de sifflet. Coup d'envoi 1' C'est parti à Barcelone !!! Kylian Mbappé donne le coup d'envoi de ce quart de finale retour ! AVANT-MATCH Les deux équipes entrent sur la pelouse du stade de Montjuïc. L'hymne de la Ligue des champions retentit (et est copieusement sifflé) ! AVANT-MATCH Dans le même temps, le Borussia Dortmund et l'Atlético de Madrid vont s'affronter en Allemagne, une semaine après la victoire des Espagnols à l'aller (2-1). Le vainqueur affrontera celui de Barcelone-PSG en demi-finale. AVANT-MATCH 📊 Les statistiques étaient favorables au PSG avant le match aller, elles le sont beaucoup moins pour le match retour. D'après Opta, les 25 dernières équipes ayant gagné un match aller à l'extérieur en phase à élimination directe de Ligue des champions sont toutes parvenues à se qualifier. Selon la même source, les Parisiens n'ont que... 23% de chances de se hisser en demi-finale. AVANT-MATCH Ce quart de finale retour de la Ligue des champions n'est pas disputé au Camp Nou, antre habituelle des Catalans, mais à Montjuïc, quelques centaines de mètres plus à l'est. Voici pourquoi. Sports Barcelone-PSG : pourquoi le match n'a pas lieu au Camp Nou AVANT-MATCH Après sa défaite au Parc des Princes à l'aller (2-3), le PSG se retrouve dos au mur.

Le PSG qualifié en demi-finale de la Ligue des champions si... - Paris gagne par deux buts d'écart ou plus.

Le FC Barcelone qualifié en demi-finale de la Ligue des champions si... - Le Barça gagne contre le PSG. - Le Barça fait match nul contre le PSG.

Il y aura prolongation en cas de victoire du PSG par un seul but d'écart. COMPOSITION Du côté du Barça, Xavi procède à un seul changement par rapport au match aller, avec la titularisation de Pedri au milieu à la place de Sergi Roberto, suspendu. Le Français Jules Koundé est lui aussi aligné d'entrée.

Le onze du FC Barcelone : Ter Stegen (capitaine) - Koundé, Araujo, Cubarsi, Cancelo - Gundogan, de Jong, Pedri - Yamal, Raphinha, Lewandowski. COMPOSITION Petite surprise dans la composition parisienne avec la titularisation de Bradley Barcola. L'ancien ailier de l'OL est associé à Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, de retour sur ses anciennes terres. Warren Zaïre-Emery et Achraf Hakimi, respectivement sur le banc et suspendu à l'aller, font leur retour dans le onze.

Le onze du Paris Saint-Germain : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos (capitaine), L. Hernandez, Mendes - Vitinha, Zaïre-Emery, Ruiz - Dembélé, Barcola, Mbappé. Bonsoir et bienvenue sur TF1info pour suivre le match retour des quarts de finale de Ligue des champions entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Le coup d'envoi sera donné à 21h, à Barcelone, par l'arbitre roumain István Kovács.

Revivez ci-dessus Barcelone-PSG, quart de finale retour de Ligue des champions, en live commenté sur TF1info.