"Je ne savais pas quoi faire" : à l'Enduropale du Touquet, un pilote moto roule sur un concurrent à terre

Dans un communiqué, les organisateurs de l'Enduropale ont annoncé avoir saisi la FFM "pour convoquer le pilote numéro 322". "Le tribunal national de discipline et d'arbitrage sera prochainement saisi pour statuer sur le comportement de ce pilote. Ce type de comportement apparaît pour l'organisation, moralement, sportivement et éthiquement, inadmissible et contraire aux valeurs que nous défendons", ont-ils déploré. "Nous demandons à cet égard, à ce qu'une sanction exemplaire soit prononcée."

Une pétition a aussi été créée pour réclamer "l'exclusion définitive de la Fédération française de motocyclisme" du motard imprudent, "afin de donner l'exemple et que ce type d'événement ne se reproduise pas." "Ce geste est cruel, 100% volontaire et intolérable. Nous ne devons pas accepter ce type de personne dans notre sport", a expliqué l'auteur de ce texte, qui affirme ne pas être à l'origine de la vidéo. Lundi 6 février, à 8h, le manifeste avait été signé par plus de 2700 personnes.