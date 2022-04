ENQUÊTE - "L'aspect illégal, on n'y pense même plus" : ces sportifs amateurs devenus pros du dopage

Un jeune culturiste amateur s'injecte régulièrement de la Trenbolone, un des stéroïdes les plus puissants pour soutenir la croissance musculaire. Depuis trois ans, il enchaîne les cures de produits dopants. "Ça a changé mon quotidien, j'avais un physique lambda (...)", témoigne-t-il dans le reportage en tête d'article avant de précise : "Ça reste le but, d'atteindre un certain physique, et quand on le frôle, on a l'impression que c'est une petite consécration". Dès lors que les résultats recherchés ont été atteints, les risques pour son organisme ou l'illégalité de la méthode sont devenus secondaires : "L'aspect illégal, on n'y pense même plus".