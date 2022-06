"Je suis très émue" : entraînement de rêve avec les Bleus pour 24 enfants et leurs parents

Une journée de rêve où tout devient possible : défier un joueur de l'Équipe de France, marquer le but de la victoire, et pour Mila, savourer un moment de complicité avec une star du football mondiale comme Kylian Mbappé. Une rencontre dont il a pu, lui aussi, profiter. "Elle a huit ans et demi, et elle a les deux pieds déjà. Elle est déjà en avance", s'amuse le joueur du PSG.