VIDÉO - "On va tout faire" pour gagner l'Euro 2024, promet Didier Deschamps sur TF1

Dans une interview accordée à "Téléfoot", Didier Deschamps est revenu sur l'Euro 2024 qui se prépare pour l'équipe de France. Face à un "niveau impitoyable", il a assuré qu'il fallait être "vigilant". Pour gagner cette compétition, "on va tout faire, comme à chaque fois", a promis le sélectionneur.

Quelques mois séparent les Bleus de l'Euro 2024 et déjà, la pression monte. Dans une interview accordée à Téléfoot et diffusée ce dimanche 14 janvier sur TF1, le sélectionneur Didier Deschamps est revenu sur ce qui se prépare pour l'équipe de France en cette nouvelle année. Et s'il assure qu'il va falloir être "vigilant" lors du tournoi européen qui débute le 14 juin prochain, il promet "tout faire", pour remporter la compétition.

"La motivation est là, l'envie est là. Ça va pas être facile, mais on va tout faire, comme à chaque fois", a-t-il ainsi promis, assumant que les Bleus, champions du monde 2018 et vice-champions du monde 2022, arrivent dans la compétition avec un statut particulier. "On fait partie des favoris, on ne va pas se le cacher. On va y aller avec ambition et l'humilité nécessaire, parce que le niveau est impitoyable. Si on pense qu'en faisant un peu moins, ça suffira, eh bien non, ça ne suffira pas", estimait en début d'entretien Didier Deschamps, appelant donc plus que tout à être "vigilant".

C'est seulement un mois avant le début de la compétition, autour du 15 mai, que le sélectionneur révèlera la liste des joueurs de l'équipe de France retenus pour le tournoi, qui se jouera en Allemagne. L'Euro 2024 sera par ailleurs suivi des JO, à Paris, événement auquel plusieurs joueurs français, à l'instar de Kylian Mbappé, souhaitent participer. "Si on pose la question aux joueurs, 'qu'est-ce que tu préfères', ils vous diront : 'je veux jouer les deux'. Mais peut-être que cela ne sera pas possible pour tout le monde", présage d'ores et déjà Didier Deschamps, alors qu'on ne sait pas encore qui fera partie de l'équipe de France olympique menée par Thierry Henry.

Didier Deschamps a par ailleurs été interrogé sur l'avenir de son capitaine au PSG mais libre depuis le 1er janvier. "Je peux donner un avis s'il me le demande, mais après Kylian prendra sa décision et la communiquera quand il pensera que c'est le bon moment", n'a pas voulu plus s'avancer le sélectionneur.

Celui qui a remporté avec l'OM la Ligue des champions en 1993, la seule jamais remportée par un club français, a néanmoins espéré que cette saison soit fructueuse pour la star française et son club. "Chaque année, c'est l'année où jamais, jusqu'à ce qu'ils puissent" gagner la Ligue des Champions, a souri le sélectionneur, estimant que "ça finira bien par arriver à un moment ou à un autre. Les Marseillais ne vont pas être contents, mais c'est important pour le football français."