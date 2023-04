Démise de ses fonctions chez les Bleues, Corinne Diacre va toucher le jackpot

Dans le détail, la Fédération a accepté de régler l'ensemble des salaires de l'intéressée (qui perçoit 350.000 euros bruts par an) jusqu'au terme de son CDD (contrat à durée déterminée). En plus, elle va verser l'équivalent d'une année supplémentaire au titre du préjudice subi. Corinne Diacre a, en effet, été brutalement relevée de ses fonctions alors qu'elle préparait la Coupe du monde 2023, en Australie et en Nouvelle-Zélande, après la fronde de plusieurs cadres tricolores (Wendie Renard, Marie-Antoinette Katoto, Kadidiatou Diani, Perle Morroni ou encore Griedge Mbock avaient annoncé leur mise en retrait de la sélection dans l'attente de changements majeurs). Cet enchaînement d'évènements est, en plus, survenu quelques mois seulement après sa prolongation de contrat à la tête de l'équipe de France féminine.

Enfin, une compensation pour "perte de chance" - des primes ayant été prévues en cas de titre mondial ou titre olympique - est aussi prévue, indiquent nos confrères.