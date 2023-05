Équipe de France : pourquoi Alexandre Lacazette est-il (toujours) boudé par Didier Deschamps ?

Interrogé sur ces choix, Didier Deschamps n'a pas fermé la porte à un retour à Clairefontaine de l'actuel meilleur buteur français sur l'année 2023. "Tant mieux pour lui (les 27 buts). Après, s'il a marqué autant, c'est certainement parce qu'il joue plus que la saison dernière aussi. Mais bravo à lui, à son club", a commenté le technicien, qui n'a plus rappelé "AL10" depuis novembre 2017. "Alex a toujours eu cette qualité d'efficacité, il fait une très bonne saison, il fait partie des sélectionnables et des pré-sélectionnés", ajoute-t-il, en conférence de presse.

Pour autant, "il y a une concurrence au poste avec des joueurs qui ont répondu et continuent de répondre à mes attentes et aux attentes de l'équipe de France", rappelle DD. "Je ne vais pas en mettre trois, quatre, cinq au même poste, ça n'a pas trop de sens", lâche l'entraîneur, selon qui "chaque poste est doublé". Dans son esprit, "Olivier Giroud et Randal Kolo Muani sont les deux qui occupent" le poste d'attaquant de pointe. "Mais de par ce qu'il fait, on continue de le suivre", assure le Basque.