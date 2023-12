VIDÉO - "Un groupe dense" : Didier Deschamps satisfait mais prudent après le tirage au sort de l'Euro 2024

Au terme du tirage du sort effectué ce samedi à Hambourg, la France a été placée dans le groupe D pour le prochain Euro. Les Bleus affronteront l'Autriche, les Pays-Bas et un adversaire encore inconnu, qui dépendra de l'issue des barrages qualificatifs. Didier Deschamps s'est montré globalement satisfait de la composition de cette poule.

Une entrée en matière piège. Si l'équipe de France à échapper à la poule de la mort - dans laquelle ont été versées Espagne, Croatie, Italie et Albanie -, le tirage au sort pour l'Euro 2024 a réservé quelques embuches aux coéquipiers de Kylian Mbappé. Outre les Pays-Bas, déjà croisés lors de la campagne des éliminatoires, les Bleus devront croiser avec l'Autriche et le vainqueur des barrages A, c'est-à-dire une sélection parmi le pays de Galles, la Finlande, l'Estonie et la Pologne.

Les Pays-Bas et l'Autriche, des épines dans le pied

Absent de la cérémonie pour des raisons médicales, Didier Deschamps estime que son équipe bénéficie d'un premier tour "moins pire qu'en 2021" (Allemagne, Portugal, Hongrie, ndlr). "Mais c'est un groupe dense", prévient le sélectionneur français. "Le fait d'avoir, dans le chapeau 3, les Pays-Bas - certes que l'on a battu lors de nos dernières rencontres - amène un groupe plus difficile. Au complet, ils font partie des meilleures équipes européennes", explique-t-il. "On avait rencontré l'Autriche dans notre poule de Nations League et ça avait été compliqué. Cette formation progresse et c'est une bonne équipe", poursuit le technicien, qui se méfie également de la Pologne "qui a le plus de vécu" des barrages dans laquelle elle est engagée.

La réaction de Guy Stéphan après le tirage au sort Source : Football - EURO

L'adjoint de "DD", Guy Stéphan, estime, de son côté, que les Oranje demeurent "une valeur sûre du football continental". "L'Autriche est sous-cotée et possède d'excellents joueurs : Danso, Sabitzer, Alaba". Elle n'a perdu qu'un match sur l'ensemble des matchs de qualification, ajoute-t-il. Par conséquent, "on a de l'ambition, certes, mais aussi de l'humilité par rapport à tous nos adversaires", assure-t-il.

Au sommet de la Fédération, Philippe Diallo parle d'un groupe "serré et compliqué" mais la France possède "les armes pour y faire face". "Notre ambition est d'aller plus loin", souligne le président de la "Triple F". "Je fixe toujours les mêmes objectifs à toutes les sélections, atteindre le dernier carré, parce que je pense que l'on a les joueurs pour", estime-t-il encore. "On reste quand même favoris", abonde l'expérimenté Olivier Giroud. Difficile de dire autre chose au vu des résultats des vice-champions d'Europe en titre ces dernières années.