Escalade : grimper en intérieur, c'est tendance !

Pour Kenny Cagigas, directeur général de Vertical'art, "ça mène à discuter ensemble, à parler, à s'entraider, à se montrer des mouvements, et du coup, ça fini justement par boire une bière à la fin puisqu'on s'est bien marré, alors qu'on ne se connaissait pas il y a deux heures". Une salle de sport, et surtout un lieu de sociabilisation devenu rare en cette période de crise sanitaire. Ce qui le rend plus attractif et rentable. La séance d'escalade est à À 17 euros. La moitié du chiffre d'affaires se fait sur les autres prestations.