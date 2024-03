Vinícius en larmes : l'insoutenable malaise du racisme dans le foot espagnol

L'attaquant brésilien Vinícius Junior affirme que son "envie de jouer" au football "diminue" en raison des incidents racistes qui le visent en Espagne. Lors d'une conférence de presse, le joueur du Real Madrid a fondu en larmes. Le racisme dans les stades est un problème récurrent dans le football, en Espagne notamment.

À seulement 23 ans, l'allier brésilien du Real Madrid Vinícius Júnior est un titulaire indiscutable dans son club et en sélection. Habitué à la pression médiatique, au stress des rencontres de Ligue de champions et à l'attente démesurée des fans, le natif de São Gonçalo (dans l'État de Rio de Janeiro) n'est pas pour autant insensible aux messages parfois hostiles qui lui sont adressés depuis les tribunes des stades.

Au cours d'une conférence de presse avant le match du Brésil face à l'Espagne, le talentueux droitier est apparu très ému face aux journalistes, évoquant les agressions racistes dont il est victimes depuis plusieurs années. Des déclarations qui ont secoué le monde du foot et l'opinion publique de l'autre côté des Pyrénées.

"Je veux juste jouer au football"

Le numéro 7 madrilène a fondu en larmes au micro, partageant la lassitude et la tristesse qui l'animent. "Je veux juste jouer au football. Je veux juste jouer, je veux tout faire pour mon club et pour ma famille et que les personnes noires ne souffrent plus jamais", a-t-il confié. "Je vois cela depuis longtemps, et à chaque fois que cela arrive, je me sens plus triste, et à chaque fois, j'ai moins envie de jouer."

En Espagne, on ne compte plus les agressions verbales à caractère raciste dont Vinícius est victime. L'un des derniers exemples en date ? Les cris entendus en marge d'un déplacement du Real Madrid à Getafe, le 1ᵉʳ février. À la descente du bus, les joueurs ont entendu quelques "supporters" s'en prendre au Brésilien, le traitant notamment de singe. Une scène filmée par des observateurs et relayée sur les réseaux sociaux. En mai 2023, c'est du côté de Valence que des insultes similaires avaient été proférées à son encontre.

Ils m'insultent à cause de ma couleur de ma peau pour que je joue moins bien sur le terrain. Vinícius Junior

La presse espagnole a relayé ces actes, ainsi que des multiples autres agressions verbales similaires qui ont visé le joueur depuis son arrivée en Espagne, à l'été 2018. S'il estime ne pas vivre aujourd'hui dans "un pays raciste", l'attaquant estime qu'on trouve "beaucoup de racistes" chez nos voisins, "dont une grande partie dans les stades". "Depuis que je me suis plaint une première fois de racisme en Espagne, la situation n'a cessé de s'aggraver", déplore-t-il. "Ils m'insultent à cause de ma couleur de ma peau pour que je joue moins bien sur le terrain."

Le président de la Ligue espagnole de football, Javier Tebas, certifie que "la lutte pour mettre fin au racisme et à toute manifestation de haine à l'intérieur et à l'extérieur des stades est une priorité absolue pour la Ligue et les clubs". Une apparente fermeté qui peine à convaincre certains observateurs : ces derniers ne manquent pas de rappeler qu'au cours des dernières années, Tebas a subi des critiques pour son manque de soutien envers Vinícius, déjà visé par des sorties racistes.

Présenté dans la presse comme "le nouveau symbole de la lutte contre le racisme dans le football", le joueur du Real Madrid a vu son message dépasser les frontières et infuser dans le monde politique. "Nous ne pouvons pas permettre au fascisme et au racisme de dominer les stades", a notamment lancé le président Lula. Le ministre brésilien des Affaires étrangères a tenu à signifier "sa préoccupation au gouvernement espagnol et à ses autorités sportives pour les attaques racistes répétées" dont Vinícius a été victime.