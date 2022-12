Et vous, quel est votre meilleur souvenir de ce Mondial ?

Mais ce qui a surtout marqué les esprits, c'est cette ferveur qui montait au fur et à mesure de la compétition. Vibrer, chanter, faire la fête en trois couleurs. Cette Coupe du monde a aussi permis de se retrouver, des moments de partage et de communions en famille. Chacun se crée des souvenirs et c'est bien cela la Coupe du Monde.