VIDÉO - Le phénomène Victor Wembanyama aux États-Unis : le basketteur français a déjà une chanson à sa gloire

La "Wembamania" bat son plein. Talent le plus attendu sur les parquets de la Grande Ligue depuis LeBron James, Victor Wembanyama a logiquement été sélectionné à la première position de la draft NBA, dans la nuit de jeudi à vendredi. Le jeune homme de 19 ans, dont le profil représente un savant (inédit) mélange entre taille (plus de 2 mètres 20 !) et habilité, balle en main, va donc porter le maillot des San Antonio Spurs. De quoi ouvrir une nouvelle ère dans cette franchise championne à cinq reprises, mais à la recherche d'une nouvelle tête d'affiche depuis le départ de Kawhi Leonard et la retraite de Tim Duncan.