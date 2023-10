Malgré 15 points, Wembanyama a débuté sa carrière en NBA par une défaite avec les Spurs

"Ça a été beaucoup d'émotions, ça aurait été parfait de gagner. J'ai peut-être voulu trop bien faire, je n'ai pas mis mon énergie dans les bonnes choses. Je n'ai pas besoin de mettre autant d'énergie en défense. J'apprends pour un premier match", a commenté le Français en conférence de presse. "Perdre, je déteste, mais ça fait partie du jeu. On a faim pour le prochain match (vendredi contre Houston), on veut vraiment commencer notre saison avec le plus de victoires possible", a-t-il conclu.