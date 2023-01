Nouvelle frayeur en NFL, un joueur de Tampa Bay hospitalisé après un terrible choc à la nuque

Le terrible choc enduré par Russell Gage est un nouveau brutal rappel de l'extrême dangerosité du sport le plus populaire aux États-Unis. Les commotions cérébrales y sont fréquentes. Plus tôt cette saison, le quarterback de Miami Tua Tagovailoa en a subi deux en quatre jours. La première contre Buffalo n'avait, à tort, pas été diagnostiquée par le médecin de son équipe et l'expert en neurotraumatologie sollicité. Il avait été autorisé à jouer le match suivant, en dépit d'un risque mortel. Et contre Cincinnati, il a été victime d'un énorme plaquage, subissant la seconde commotion, qui l'a envoyé à l'hôpital.

Depuis cet épisode, la NFL a imposé des changements dans les règles du protocole relatif aux commotions cérébrales. La modification essentielle concerne le facteur d'instabilité motrice globale, qui peut être un signe de commotion. Si après un choc un joueur en est atteint, il lui est désormais interdit de revenir dans un match, quelle qu'en soit la raison.