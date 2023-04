VIDÉO - Golf : des arbres tombent sur des spectateurs, panique au Masters d'Augusta

Par miracle, aucun blessé n'est à déplorer. Alors que le Masters d'Augusta, premier Majeur de la saison, était fortement perturbé, vendredi 7 avril, par les rafales et les fortes pluies, qui s'abattent l'État de Géorgie, un drame a été évité de peu. Aux environs de 16h30 (22h30, heure française), alors que la partie s'animait au trou 17 de ce parcours légendaire, plusieurs arbres imposants, des pins de plusieurs mètres, se sont déracinés, tombant dans une zone pleine de spectateurs.

Cette chute aussi soudaine qu'inouïe, captée par les chaînes américaines et largement relayée sur les réseaux sociaux, n'a pas fait de victime, ont confirmé les organisateurs du tournoi de golf le plus prestigieux du monde. Cela est sans dû au sang-froid du public. Sur les images, on peut entendre, au moment où l'un des pins vacille, des gens crier, sans doute pour alerter du danger imminent. Les personnes en dessous des arbres ont eu tout juste eu le temps de s'écarter pour éviter de finir écrasés.