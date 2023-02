États-Unis : après dix mois de prison en Russie, Brittney Griner va rejouer au basket

Et ce n'est qu'une question de semaines, tout au plus, avant de la revoir jouer au basket. Comme l'a révélé ESPN, samedi 18 février, son retour sur les parquets est imminent. Alors que la saison s'ouvrira officiellement le 19 mai, l'internationale américaine s'est engagé avec le Phoenix Mercury. Agent libre, elle a signé un contrat d'un an avec sa franchise WNBA depuis 2013 et qu'elle a menée en 2021, l'une des meilleures campagnes de sa carrière (20,5 points, 9,5 rebonds de moyenne), vers les finales du championnat, perdues contre le Chicago Sky. Un adversaire qu'elle retrouvera, le 21 mai, à Phoenix.