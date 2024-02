Les Kansas City Chiefs remportent le Super Bowl, au bonheur de Taylor Swift

Cette nuit, les Kansas City Chiefs ont gagné le Super Bowl 25 à 22 après prolongation face aux San Francisco 49ers à Las Vegas. Les Chiefs conserve leur trophée après l'avoir remporté l'an dernier, une première depuis 2004. Présente en tribunes pour soutenir son compagnon Travis Kelce, Taylor Swift a été l'attraction de la soirée.

Et de deux en deux ans ! Les Kansas City Chiefs ont remporté cette nuit le Super Bowl 25 à 22 après prolongation face aux San Francisco 49ers dimanche à Las Vegas, pour le plus grand bonheur de la popstar Taylor Swift, présente en tribunes pour soutenir son petit ami Travis Kelce. La grande finale de la NFL a offert une fin de match à couper le souffle, pour une victoire finale des Chiefs, la troisième en cinq ans après 2020, déjà face aux 49ers, et 2023. C'est la première fois qu'une franchise conserve son trophée depuis les New England Patriots en 2004.

Le quarterback star Patrick Mahomes (28 ans) remporte ainsi son troisième titre. A son poste, seuls Tom Brady, Terry Bradshaw et Troy Aikman ont soulevé au moins trois fois le trophée Vince Lombardi.

Régulièrement montrée à l'image, la chanteuse Taylor Swift était bien présente dans les tribunes de l'Allegiant Stadium (65.000 spectateurs) pour encourager son petit ami, le charismatique joueur des Chiefs Travis Kelce. Leur romance a fait basculer la NFL, déjà toute puissante, dans une autre dimension depuis plusieurs mois, profitant de la notoriété phénoménale de Taylor Swift.

La star de 34 ans a sauté dans un jet directement après un concert donné à Tokyo samedi soir, de son lucratif "Eras tour", pour rejoindre la cité du jeu, où le Super Bowl était disputé pour la première fois.

Sur le terrain, les défenses ont pris le pas sur les attaques au cours d'une rencontre extrêmement serrée, poursuivie en prolongation après une égalité 19 à 19 à l'issue des quatre quart-temps réglementaires. Les 49ers avaient frappé les premiers avec un touchdown de McCaffrey, et menaient 10 à 3 à la mi-temps, lorsque le crooner américain Usher a enflammé le

stade en revisitant ses tubes avec un spectacle à la chorégraphie léchée.

Les Chiefs sont revenus dans le 3e quart-temps, puis ont égalisé au pied à trois secondes du terme pour arracher la prolongation.