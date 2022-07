Euro 2022 : le manque de réalisme, cet écueil que les Bleues doivent gommer contre l'Allemagne

Au cours des cent vingt minutes qu'a duré leur quart de finale, les Françaises se sont procurées des occasions de but à la pelle. 33 tirs, 13 cadrés et une valeur Expected Goals atteignant 4,4. Les chiffres confirment l'impression visuelle : les tricolores auraient pu et auraient dû marquer plus de buts et ouvrir le score bien avant la 102e minute et le penalty salvateur d'Eve Périsset.

Malheureusement, elles ont inlassablement buté sur une Daphne Van Domselaar en état de grâce (11 arrêts). Les partenaires de la "supersub" Selma Bacha ont également manqué de réussite, touchant le poteau par Delphine Cascarino et se heurtant à deux sauvetages miraculeux de Stefanie Van der Gragt sur sa ligne de but. En face, les Néerlandaises n'ont tenté que 9 tirs, pour 1 cadré (0,6 xG au total). Une différence abyssale de production offensive entre les deux équipes, très rares à ce niveau de la compétition, et qui ne se reflète pourtant pas au score.