Euro 2022 : tout un club derrière les Bleues

Tous ensemble pour soutenir les Bleues. Familles et amis se retrouvent pour encourager leur Équipe de France. Chacun y va de son pronostic: trois à deux, sept à un, cinq à un, quatre à un... Au premier but, c'est l'explosion de joie. "Le premier but, il était bien de la tête", confie une petite fille. Mais les supporters vivent aussi quelques frayeurs. "Je trouvais qu'elles étaient bien en première partie. Après, elles se sont relâchées. Puis les dix dernières minutes, elles se sont remises dedans", lancent l'une d'entre eux.