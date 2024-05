VIDÉO - Équipe de France : Warren Zaïre-Emery demande à "passer le bac en septembre" pour disputer l'Euro

Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a convoqué, jeudi, un groupe de 25 joueurs pour disputer l'Euro-2024. Parmi les joueurs convoqués : Warren Zaïre-Emery. Interrogé au 20H de TF1, le milieu de terrain s'est dit "très content" mais explique devoir désormais décaler ses épreuves du Baccalauréat.

Il espère gagner l'Euro et obtenir son baccalauréat dans la même année. Warren Zaïre-Emery a réagi à sa convocation en équipe de France pour l'Euro-2024 (14 juin-14 juillet), dévoilée jeudi 16 mai par le sélectionneur Didier Deschamps au 20H de TF1. En direct depuis la Fondation Paris Saint-Germain, où il se trouve dans le cadre d'une opération caritative, le milieu de terrain s'est dit "très content" de faire partie de la liste. "C'est l'une des meilleures compétitions à jouer avec l'équipe de France. Je suis très content de représenter mon pays et je le fais fièrement", a-t-il réagi quelques minutes après l'annonce.

J'ai demandé une exception pour faire l'Euro, et en même temps bien me concentrer Warren Zaïre-Emery

Âgé d'à peine 18 ans, le prodige du ballon rond doit également passer ses épreuves du baccalauréat cette année. Il se veut rassurant : "J'ai demandé une exception pour faire l'Euro, et en même temps bien me concentrer", a-t-il expliqué dans la vidéo en tête de cet article. "J'ai demandé à le passer en septembre pour être bien tranquille, me concentrer sur le football, et après l'été, réviser mes cours et aller au bac. J'espère avoir les deux", a-t-il lancé, arborant un large sourire. D'autant plus qu'il pourrait participer aux JO de Paris cet été.

La liste de l'équipe de France pour l'Euro-2024 annoncée par Didier Deschamps comporte 25 joueurs. Parmi les sélectionnés, on peut noter le retour surprise de N'Golo Kanté, cadre historique des Bleus qui évolue aujourd'hui dans le championnat saoudien. L'attaquant Bradley Barcola a quant à lui été récompensé après plusieurs mois de performances prometteuses au Paris Saint-Germain en étant appelé pour la première fois en équipe de France.