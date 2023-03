Irlande-France : le jour où... la main de Thierry Henry a envoyé les Bleus à la Coupe du monde

Peu avant la pause (103'), l'arbitre siffle un coup franc pour les Bleus. Florent Malouda s'en charge, et envoie un long ballon dans la surface. Un peu trop long, d'ailleurs, pour Thierry Henry, qui contrôle de la main gauche par deux touches de balle pour éviter la sortie de but, avant de centrer vers William Gallas. Le défenseur tricolore égalise (1-1). Malgré les contestations des Irlandais, fous de colère, le but est validé : à l'époque, l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) n'existe pas, et ni l'arbitre central, ni son assistant, ne semblent avoir vu la ruse de l'ex-meilleur buteur de l'histoire des Bleus.

Un but ô combien décisif, qui enverra les vice-champions du monde en Afrique du Sud, après une escale par la case polémique. Car au coup de sifflet final, les Irlandais ne décolèrent pas. Devant les caméras, Thierry Henry assume. "Oui, il y a main, mais je ne suis pas l'arbitre", admet-il. Dans un communiqué publié deux jours plus tard, il évoquera même une annulation du résultat. "Je suis naturellement gêné de la manière dont nous avons gagné et je suis extrêmement désolé pour les Irlandais, qui méritent vraiment d'être en Afrique du Sud. Rejouer le match serait la solution la plus équitable, mais ce n'est pas de mon ressort."