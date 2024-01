Euro de handball 2024 : les Bleus filent en finale après une victoire folle face à la Suède (34-30)

L'équipe de France de handball s'est imposée ce vendredi soir en demi-finale de l'Euro face à la Suède (34-30), au terme d'un scénario improbable. Les coéquipiers de Nikola Karabatic, qui menaient de six longueurs à la pause, ont subi une "remontada". Au bord du précipice, ils ont finalement arraché la prolongation à la dernière seconde, avant de s'offrir une qualification en finale.

Les Bleus reviennent de nulle part. Opposée à la Suède ce vendredi en demi-finale de l'Euro de handball, l'équipe de France n'a été qu'à quelques dixièmes de seconde d'être éliminée aux portes de la finale. Menée d'un but à moins d'une seconde de la fin, les coéquipiers de Nikola Karabatic s'en sont remis à un tir sur le gong d'Elohim Prandi pour égaliser et arracher la prolongation (27-27), au cours de laquelle ils ont validé leur billet pour la finale (34-30).

Huit dernières minutes (presque) fatales

Le chemin aurait pourtant pu être beaucoup plus simple. À la mi-temps, les Bleus comptaient six points d'avance (17-11), et avaient mis un premier pied en finale. Quelque 22 minutes plus tard, les Suédois, plus inspirés, avaient déjà tout rattrapé et repris l'avantage. Au point, à leur tour, de se croire en finale. Mais un coup de sifflet de l'arbitre à l'ultime seconde a offert un dernier ballon aux Français, qu'Elohim Prandi est parvenu à mettre au fond des filets.

Un scénario incroyable, qui a donné des ailes aux Bleus lors de la prolongation, pour que le match tourne finalement à l'avantage des Tricolores. Eux qui n'ont plus remporté la compétition depuis une décennie vont pouvoir rêver d'un quatrième titre européen à leur palmarès. Ce sera sur les antennes du groupe TF1, dimanche 28 janvier, face au vainqueur de l'autre demi-finale entre le Danemark et l'Allemagne.

Une victoire permettrait à l'équipe de France d'entamer parfaitement sa préparation pour "ses" Jeux olympiques, en juillet et en août. Un événement au cours duquel ils auront pour mission de monter sur la plus haute marche du podium, et garder la médaille d'or à la maison.