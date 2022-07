Euro féminin 2022 : France VS Allemagne

Les joueuses françaises sont attendues ce mardi après-midi à Milton Keynes. Dès leur arrivée, elles découvriront le stade et sa pelouse, où elles pourront s'y entraîner. Pour rappel, ce sera leur dernier entraînement avant la demi-finale face à l'Allemagne. "C'est le match le plus important de notre carrière", voilà comment les joueuses françaises présentent le duel de mercredi, car l'équipe allemande est la plus titrée dans l'histoire de l'Euro.