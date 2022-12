EXCLUSIF TF1 - Varane, Griezmann, Deschamps… Les coups de gueule dans les vestiaires pendant le Mondial

"Les gars, ça ce n’est pas nous. Ce n’est pas l’état d’esprit", s'insurge Raphaël Varane, pendant la pause de France-Pologne (3-1), en quarts de finale. "On se bat les uns avec les autres. Depuis quand on lève les bras, depuis quand on regarde les autres ? On perd 2-3 ballons, on commence à baisser la tête, c’est quoi ça ? On gagne 1-0, mais dans l’état d’esprit, ce n’était pas ça", tempête le défenseur. "C’est une opportunité en or, ne commencez pas à la jouer chacun pour soi. C’est en équipe", conclut le joueur de Manchester United.

Au tour suivant, contre l'Angleterre, rebelote. "On a besoin de tout le monde ici les gars. C’est la guerre. Il faut gagner", exhorte cette fois Antoine Griezmann. "Maintenant que l’on est devant, on ne va rien lâcher. Et après devant, comme d’hab, piquant piquant piquant et but. Ensuite, on resserre derrière", appelle l'attaquant reconverti en milieu de terrain infatigable. "On a fait une première mi-temps de dingue, on continue", martèle-t-il.