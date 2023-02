EXCLUSIF - "Pas une décision facile" : Wendie Renard s'explique après avoir claqué la porte des Bleues

Elle dit ne plus pouvoir "cautionner le système actuel bien loin des exigences requises par le plus haut niveau". Après avoir annoncé son départ de l'équipe de France de football à cinq mois de la Coupe du monde 2023, indiquant vouloir "préserver (sa) santé mentale", Wendie Renard se confie en exclusivité ce dimanche 26 février dans le 20H de TF1.

"Ça n'a pas été une décision facile, la plus importante et la plus dure de ma carrière" commence la capitaine tricolore de 32 ans, qui assure que cette décision est "purement sportive".