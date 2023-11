VIDÉO - Festival de buts contre Gibraltar : le match de tous les records pour l'équipe de France de football

C'est la plus large victoire de son histoire : l'équipe de France l'a emporté 14-0 face à Gibraltar. Kylian Mbappé a inscrit un triplé et marqué son 300ᵉ but en carrière. Warren Zaïre-Emery, record de précocité du football tricolore, a marqué dès sa première sélection... mais a été blessé sur la même action.

Quatrième minute de jeu, et déjà 2-0 pour l'équipe de France. Puis 3-0, 4-0, 5-0. Les buts se sont enchaînés, que l'on peut revoir dans la vidéo en tête de cet article. À un moment, on a presque arrêté de compter pour se contenter d'apprécier le 300ᵉ but de la carrière de Kylian Mbappé, dont on oublie qu'il n'a encore que 24 ans.

Ou le retourné acrobatique d'Olivier Giroud, sur son deuxième but. Le vétéran de 37 ans a inscrit ses 55ᵉ et 56ᵉ but, haussant encore la marque du record absolu de buts en bleu, dont il était déjà le détenteur. Score final, 14-0 contre Gibraltar au stade Allianz Riviera de Nice. Historique, c'est la plus large victoire jamais obtenue par l'équipe de France.

Zaïre-Emery : une première, un but et une blessure

Ce fut aussi un match inoubliable pour Warren Zaïre-Emery, le plus jeune joueur à faire ses débuts chez les Bleus depuis 1914, et directement avec un statut de titulaire. À seulement 17 ans, il a déjà une certaine maturité sur le terrain. Entraîné par son père, encouragé par sa grand-mère... c'est à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) qu'il fait ses premières passes dès l'âge de quatre ans, avant d'être repéré par le Paris Saint-Germain. Il y a signé l'année dernière son premier contrat professionnel.

Consécration samedi soir, il marque son tout premier but avec le maillot des Bleus sous le regard ébahi de ses parents. Une joie de courte durée. Sur le terrain, Warren est blessé par un défenseur de Gibraltar sur l'action de but. Le jeune prodige devra attendre plusieurs semaines pour rejouer. Pour l'instant, il peut se rassurer : avec la rencontre d'hier, il a déjà marqué l'histoire du football français.