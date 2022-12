Pour fêter la victoire de Messi et sa bande, l'Argentine décrète un jour férié ce mardi

Car ils étaient déjà un million dimanche à fêter jusque tard dans la nuit à Buenos Aires dans une "alegria" indescriptible le troisième titre mondial, nombreux étaient ceux résolus à accueillir les héros et prolonger la fête. Au milieu de ces célébrations, une inconnue demeurait néanmoins sur le passage ou non de l'équipe d'Argentine au balcon du Palais présidentiel, la Casa Rosada. Maradona en 1986 y était apparu avec le trophée et beaucoup espèrent que Messi en fasse autant.