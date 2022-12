VIDÉO - Finale historique : "On garde la tête haute", Raphaël Varane, défenseur de l'équipe de France

Malgré cet échec, il affirme sa fierté d'être Français et pour le groupe : "on a tout donné, on garde la tête haute". Bousculés et menés, les Bleus sont revenus sur deux buts en 97 secondes. "Ça s'est joué très vite. On est revenu dans le match et physiquement, on était mieux qu'eux. On a commencé à pousser, on y croyait, on a tout donné jusqu'au bout et on n'était pas loin de réussir à renverser le match qui était mal embarqué", lance-t-il.