Mbappé insatiable, records battus... Saison historique pour les (nombreux) buteurs de Ligue 1

Derrière, le Lillois Jonathan David (22), le Strasbourgeois Habib Diallo (20) et le Rémois Folarin Balogun (20) s'affirment aussi comme de redoutables artificiers. En plus de faire trembler les filets, tous ces attaquants font trembler les compteurs... et certains records. Il faut ainsi remonter à 1978-1979 pour retrouver trace de cinq joueurs dépassant la barre des 20 buts sur une même saison dans l'élite française. Et ce n'est peut-être pas fini puisque Loïs Openda (19 buts), Wissam Ben Yedder (18), Elye Wahi (17) et Terem Moffi (17) sont tout proches de cette marque symbolique.

De même, ce n'est que la quatrième fois au XXIe siècle que les trois meilleurs réalisateurs atteignent les 20 unités, après 2011-2012, 2016-2017 et 2020-2021. Autre performance notable, Jonathan David est sur le point de dépasser le plus grand total de buts signés par le 3e du classement, un record établi par Michel Platini (22 également) lors de la saison 1981-1982.