VIDÉO - Barthez, Coupet, Mandanda… Les gardiens des Bleus rendent hommage au recordman Hugo Lloris

Il détenait déjà le record du capitaine le plus jeune de l'histoire des Bleus (23 ans), celui du nombre de matchs disputés avec le brassard, et celui de sélections pour un gardien de but… Hugo Lloris, 35 ans, va ajouter ce dimanche une nouvelle ligne à son livre des records. En fêtant sa 142e cape en cas de titularisation face à la Pologne (16h sur TF1), en huitièmes de finale de la Coupe du monde, le capitaine des Bleus va égaler Lilian Thuram et devenir le co-recordman de sélections avec le maillot tricolore.

Un record que ses collègues au poste jugent mérité, pour celui qui garde la cage de l'équipe de France depuis 2008. "C'est un homme extraordinaire", salue Steve Mandanda, son remplaçant chez les Bleus depuis plus d'une décennie (voir vidéo en tête de cet article). "C'est vraiment un honneur et un grand plaisir de partager tous ces moments avec lui." "Au fil des années, Hugo n'a pas changé", note de son côté Franck Raviot, l'entraîneur des gardiens de l'équipe de France, au micro de Téléfoot. "Il s'est bonifié, a gagné en expérience, mais est resté le même."