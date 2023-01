Dans la tourmente, Le Graët convoque un comité exécutif extraordinaire de la FFF mercredi

Déjà secoué par des accusations de "harcèlement" et de comportements "inappropriés" de la part d'ex-salariées, anonymes et qu'il a toujours contestées, Le Graët a aggravé son cas en s'attaquant dimanche sur RMC à l'icône Zidane. "Je ne l'aurais même pas pris au téléphone, a-t-il lâché à propos de "Zizou", considéré comme l'option N.1 à la tête de l'équipe de France en cas de non renouvellement de Didier Deschamps, finalement prolongé samedi jusqu'en 2026. "Pour lui dire quoi? "Bonjour monsieur, ne vous inquiétez pas, cherchez un autre club, je viens de me mettre d'accord avec Didier"?"